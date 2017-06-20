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Ajda Pekkan Cem Yılmaz'ın yeni filmini anlattı

Süperstar Ajda Pekkan verdiği iftar yemeğinde Cem Yılmaz'ın son filmiyle ilgili çok önemli detaylar paylaştı.

20.06.2017 - 13:58
  1. Haberler
  2. Magazin

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Geçtiğimiz akşam iftar yemeği veren Ajda Pekkan, gazetecilerin sorularını cevapladı.

FİLMİN TAMAMINI ANLATTI

Cem Yılmaz’ın son filmi Arif v 216 hakkında açıklamalarda bulunan Ajda Pekkan filmde kendisinin gençliğini Farah Zeynep Abdullah’ın canlandıracağını ve onun filmde kendi şarkılarını seslendireceğini söyledi. Ozan Güven’in canlandıracağı robot 216 karakterinin Ajda Pekkan’a bir hayranlık duyduğunu anlatan Süperstar, Farah’a kostüm ve makyaj konusunda da destek verdiğini söyledi.

Böylelikle Ajda Pekkan’ın filmde oynamayacağı sadece bazı konularda destek verdiği ortaya çıktı. Ayrıca Ajda Pekkan yaptığı bu açıklamalarla, filmi hakkında ser verip sır vermeyen Cem Yılmaz’ı da zor durumda bıraktı.

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