Ajda Pekkan göbek attı

Ajda Pekkan, bir magazin dergisinin 5’inci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Dergi sahibinin doğum gününün de kutladığı gecede Pekkan sevilen şarkılarıyla Azeri sosyetesini eğlendirdi.
"STAR KASINTISI OLMAYACAĞIM"
Azerice şarkılar seslendiren Pekkan, büyük alkış aldı. Konser sonrası Pekkan, konuklarla birlikte Bakü’deki Mugam Club’a gitti. Çalan şarkılarla coşan ünlü yıldız gönlünce dans etti. Pekkan’ın yanındakilere “Artık karar aldım, star kasıntısı olmayıp gördüğünüz gibi oynayıp coşacağım” dediği öğrenildi. Pekkan’ın bu hallerini Erol Köse, sosyal medya hesabında paylaştı.
Ajda Pekkan göbek atarak eğlendi ViDEO