Ajda Pekkan'ın ilk eşi vefat etti

Nazlı Çelik: Ne yüce, ne asil bir ruh bu

İlk başladığı günden beri merakla takip edilen internet dizisi Fi'nin final tarihi belli oldu

Hudson Enstitüsünde düzenlenen panelde konuşan Ortadoğu uzmanı Doran, ABD'nin Suriye'de yeni bir düzen kurma arayışında Türkiye yerine terör örgütü PYD/PKK ile çalışmasını eleştirdi.

İsrail, ordu radyosuna "Filistinli cesur kız" Temimi'yi destekleyen Yahudi aktivist ve şair Geffen'in şarkı ve şiirlerinin yayımlanmaması talimatını verdi.

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, DEAŞ’ın kurucu üyesi olan genel sağlık emiri ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin de olduğu 14 kişi yakalandı.

1 Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şirin Payzın'ın Afrin'de nüfus değiştirme planı var mı? sorusuna, "Bunu biz değil PYD yapıyor" cevabını verdi.

2 Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.

3 Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor Rusya'nın "ABD'nin Suriye'deki tavırları Türkiye'yi operasyona itti" açıklaması hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

4 Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler Şehit Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikleri cevabı alacaklar" dedi.

5 Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi Ünlü Macar oyuncu Boglarka Csösz, terör örgütlerini temizlemek için Afrin'e giren Türk askerine mesaj gönderdi.

6 Türk askerinin Afrin'de bir günü Afrin yakınlarında destek için bekleyen Mehmetçik'in bir gününü nasıl geçirdiği görüntülendi. Askerlerimizin zinde kalması için tereyağ, fıstık ezmesi ve helva gibi besinler aldığı gözlendi.