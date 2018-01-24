Ajda Pekkan'ın ilk eşi vefat etti

Süperstar Ajda Pekkan’la yaşadığı aşk, sonrasında ise yıldırım evlilik ve yıldırım boşanma haberiyle manşetlerde yer alan Coşkun Sapmaz, kalp krizi sonucu öldü.
İşadamı, pazartesi Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
AJDA İSTENMEYEN GELİN OLMUŞTU
1973’te Zürih’te tanışan Sapmaz ile Pekkan, aynı yıl evlenmişti. Ancak bu evlilik aile içinde ciddi bir kriz yaratmış, Sapmaz’ın evliliğine karşı çıkan ailesini ikna çabaları da sonuç vermemişti. Çift bu yüzden altı gün sonra yollarını ayırdı.