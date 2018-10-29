Ajda Pekkan'ın panik gecesi

72 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu'yla Nişantaşı'nda düzenlenen bir partiye katıldı. Partide yaklaşık üç saat vakit geçiren çift, çıkışta gazetecilerin beklediğini öğrenince, aracını çıkış yapacakmış gibi ön tarafa getirtti ve arkadaşıyla başka otomobile binerek muhabirlerden kaçmaya çalıştı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Planında başarılı olamayan Pekkan, daha sonra kendi aracını otelin garajına çağırdı. O esnada görüntü almak isteyen muhabirlerle otel güvenliği arasında tartışma başladı. Otoparktan ayrılan şarkıcı, trafikte de Beşiktaş'ta çevirme yapan polisten yardım istedi. Ekipler, gazetecileri bekletirken Pekkan da rahat bir nefes aldı.

ARKADAŞININ EVİNE SIĞINDI

Ajda Pekkan, son olarak çareyi arkadaşıyla kardeşi Semiramis Pekkan'ın Arnavutköy'de bulunan evine sığınmakla buldu.