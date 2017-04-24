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Ajdar: Canlı yayın için 300 bin Euro istiyorum

Bir sabah programına telefonla bağlanan Ajdar Anık, canlı yayına katılmak için 300 bin euro istedi.

24.04.2017 - 15:18
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'Nane Nane' ve 'Çikita Muz' şarkıları ile tanınan Ajdar Anık, Renkli Sayfalar programına telefonla bağlandı. Canlı yayına bağlanmak için 300 bin euro isteyen Anık, "Ben dünya starıyım, 5 dakika da olsa aynı parayı isterim." dedi.

"BENİM FİYAT POLİTİKAM GİZLİ"

Renkli Sayfalar programına davet edilen ancak canlı yayına çıkmak için 300 bin euro isteyen Ajdar Anık'a telefonla bağlanan Lerzan Mutlu ve Şule Zeybek'in sorularını yanıtlamadan önce fiyatının televizyonda dile getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek "benim fiyat politikam gizli." şeklinde sitem etti.

"TARKAN'DAN DAHA STARIM"

Öte yandan; Tarkan'dan daha star olduğunu söyleyen Ajdar 300 bin euronun yurt içindeki fiyat olduğunu belirtip yurt dışında 2 milyon euroya ulaştığını söyledi.

"MARKETE GİDEMİYORUM"

Uzun bir telefon görüşmesi yapan Ajdar Anık; şöhretin etkisiyle markete bile gidemediğini ifade etti.

Ajdar: Canlı yayın için 300 bin Euro istiyorum - İZLE

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