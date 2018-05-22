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AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

Tarafsız Bölge'de uzmanlar, AK Parti'nin aday listesinin hangi özelliklere göre hazırlandığını yorumladı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 04:58..
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AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de siyasi partilerin aday listeleri ve seçim süreci tartışıldı.

Konuklardan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Tanju Tosun ve Akademisyen-Yazar Doç. Dr. Barış Doster, AK Parti'nin aday listesi hakkında, maddeler halinde değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

Uzmanlar, AK Parti listesinin özelliklerini "Teşkilat ağırlıklı değişim, meclise verilen önem, kurumsallaşma ile yenilenme ve gençleşme, stratejik hamle, politik enginlik, sosyolojik desen ve zenginlik ile demografik gerçekliğin göz önünne alınması" şeklinde değerlendirdiler.

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