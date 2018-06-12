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AK Parti, askerliği sorun olmaktan çıkaracak

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, bedelli askerlikle ilgili kanunun yeni hükümetin gündeminde olacağını söyledi.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 12:09..
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AK Parti, askerliği sorun olmaktan çıkaracak

Askerlik konusunda yeni bir düzenleme bekleyenlere AK Parti'den müjde geldi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Elitaş, söz konusu kanunun yeni hükümetin gündemine alacağı ilk kanunlardan biri olacağını ifade etti.

2 SEÇENEK VAR

Mustafa Elitaş, şunları söyledi: "750 - 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."

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