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AK Parti her seçim bölgesinde seçime girecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 17:37..
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ömer

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'dan aday çıkarmayacağız" sözlerine değinen Ömer Çelik, "Uzun zamandır iktidar partisiyiz. Çok büyük iddiaya sahibiz. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Her ilde, her ilçede aday çıkaracak şekilde çalışılıyor. Her seçim bölgesinde seçime girilecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Talimatlar da bu şekildedir.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Şunu unutmamak lazım, Cumhur İttifakı önem verdiğimiz bir siyasal mutabakat. Bunun korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki parti söz konusu. Belli konularda ayrı görüşlerimiz olabiliyor. Bu durumları ilkesel mutabakat ile karıştırmamak gerekir. Yerel seçimlerde de ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz.

"ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE KARAR ÇIKACAKTIR"

Bu formulün olup olmaması Cumhur İttifakı'nın sarsılması anlamına gelmez. Bahçeli, bir takım arkadaşları görevlendirdiklerini, görüşme yapabileceklerini söylediler. Bizde de Kurtulmuş ve Özhaseki bu konudan sorumlu kişilerdir. Nihai karar Bahçeli ve Sayın Genel Başkanımız Erdoğan'ın bir araya gelmesiyle ortaya çıkacaktır. Çalışmalarımız oyumuzu artırmak yönünde devam ediyor." dedi.

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