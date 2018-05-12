AK Parti İstanbul aday adayları buluştu

Yaklaşık 1400 AK Parti İstanbul aday adayının katıldığı kahvaltı programına AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı, İl Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile AK Parti İstanbul milletvekili aday adayları katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, programda yaptığı konuşmasında AK Parti’nin kuruluşunda ‘Aydınlığa açık, karanlığa kapalı’, ‘Her şey Türkiye için’ şeklinde iki sloganlarının olduğunu hatırlatarak, aynı şuurla siyaset yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BEKASINI OYLAYACAĞIZ"

Hayati Yazıcı, partinin kuruluş aşamasında üç kavrama vurgu yaptıklarını dile getirerek, "Bunlardan birisi adalet, diğeri kalkınma, diğeri de demokratikleşmedir. Adalet ve kalkınma partinin isminde, demokratikleşme ise programında." ifadesini kullandı.

AK Parti’nin iktidarı devraldıktan bu yana Türkiye'yi her alanda büyüttüğünü anlatan Yazıcı, kapsayıcı ve kuşatıcı bir siyaset yaptıklarını söyledi. Her siyasi partinin bir kimliğinin bulunduğunu belirten Yazıcı, AK Parti’nin muhafazakar ve demokrat bir kimliğe sahip olduğunu vurguladı.

Yazıcı, AK Parti iktidarları boyunca 15 bütçe yaptıklarını hatırlatarak, "Bütçeden en fazla kaynağı, sağlığa ve eğitime ayırmışız. Elbette ki her faaliyet insan içindir ama sağlık ve eğitim doğrudan doğruya insan içindir. Türkiye’de sağlık alanında devrim yaptık" diye konuştu.

"RAPORLAR AKŞAM GENEL MERKEZ'E GİDECEK"

Siyasetin gönüllü bir iş olduğunu, Türkiye’yi daha iyi bir duruma getirmek için siyaset yapıldığını anlatan Yazıcı, AK Parti’den milletvekili aday adayı olanlara bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yazıcı, milletvekili aday adayları mülakatlarını bugün bitireceklerini anımsatarak, şunları söyledi: "Akşam raporlarımızı Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezine vereceğiz. Önerilen raporda ismi olan arkadaşın aday olacağı anlamına gelmez, ismi olmayanın da olmayacağı anlamına gelmez. Seçim Kurulu toplanacak Genel Başkanımızın başkanlığında, dosyalar, adaylar her yönüyle gözden geçirilecek, milletin önüne en en güçlü temsil özellikleri dikkate alınmış listeyle çıkılacak.”





24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi yapılacağını hatırlatan Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başarılı olabilmesi için, Cumhurbaşkanlığıyla uyumlu çalışacak meclis çoğunluğuna hayati derecede ihtiyaç vardır" dedi.

"BİZİM BİR DAVAMIZ VAR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı konuşmada sözlerine, “Sizler ben elimi taşın altına koymak istiyorum, ben bu millete hizmet yolunda mecliste üzerime düşecek görevlerde ben de varım demiş kardeşlerimizsiniz. Bu, her şeyden önce bir irade beyanıdır. Bu, her şeyden önce ‘Mukaddes bir dava uğrunda göreve talip olanlar listesine adımı yazdırıyorum’ ilanıdır. Pırıl pırıl bir dava ahlakının, asil bir yüklenişin, sorumlu bir duruşun kendisidir” diyerek başladı. Şenocak aday adaylarına başvurularının hayırlı olmasını diledi.

İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Herhangi bir partinin siyasi hedefleri olabilir ama bizim bir davamız vardır. Bu dava, milleti millet yapan değerleri asla kaybetmeden, bu milletin huzurunu refahını arttırmak. Bu ülkeyi, tarihin kendisine yüklediği büyük misyonun şuuruyla layık olduğu evrensel konuma yükseltmek davasıdır. Bu dava her şeyden önce şuurumuzun her zerresine sinmiş bir ahlaktır. Bu dava, gönüllerimizde heyecan, yüreğimizde coşku, kararlılık ve cesarettir. Bu dava, bizim en güzel derdimiz, en anlamlı sızımız, en vazgeçilmez sevdamızdır” ifadesini kullandı.

Elde edilecek en güzel ödülün milletin gözlerindeki sevinci görmek, mutluluğuna tanıklık edip hayır duasını almak olduğuna işaret eden Şenocak, “Bu ruh olmazsa, ne halkın teveccühüne mazhar olabilir, ne de yapılması gereken icraatları yapabilirsiniz. Milletle kurduğumuz bu gönül bağı, asla koparmayacağımız, asla halel getirmeyeceğimiz ve hiçbir bedel karşısında asla ihanet etmeyeceğimiz bir emanettir bizim için. Siyaseti de ancak bu bağla ve değerlere yaslanmış bu ruhla yaptığımız içindir ki, bizde bu tür süreçler hep güzellik içinde yaşanır, asla çirkin bir rekabete dönüşmez. Bu ruhtan dolayıdır ki, bizde bu tür süreçlerin mağduru olmaz” diye konuştu.

"ADAYLAR EN TİTİZ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR"

“Partiler de sonuçta beşeri çatılardır” diyen Şenocak, konuşmasına şöyle devam etti: “Ancak şundan içtenlikle emin olun ki, adaylık sürecinin bir sonuca vardırılmasında partimiz her zaman birçok faktörü göz önüne alarak en güzeli, en iyiyi, en faydalıyı, en isabetliyi ve en adil olanı seçmek için elinden gelen bütün çabayı gösterecek ve demokratik süreçler en titiz en dikkatli şekilde değerlendirilecektir. Şükürler olsun ki, bu millete hizmet etmenin yolu sadece belli mevkilerden geçmediğini bilecek kadar şuurluyuz. Ve yine şükürler olsun ki, Bizler nerede ve ne şekilde olursa olursa olsun fark etmez, hayatın tamamının bir hizmet alanı olduğunu, gönlünün her zerresine sindirmiş bir anlayışın mensuplarıyız. Bizim için siyasette önce vefa gelir. Bizim lügatimizde vefa, davaya sadakattir. Vefa, davanın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sadakattir. Vefa, o davanın ilkelerine sadakattir. Vefa, o dava uğrunda yol arkadaşlığı yapan dostlara sadakattir.”

"TARİHİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

“Hem istikrar, hem istiklal, hem de istikbal için oy kullanacağız” diyen Şenocak, “Hamdolsun bizler de vefayı böyle anlayan bir şuura sahip olduğumuzdan aday olanıyla olamayanıyla hep beraber, aynı inanç aynı şevkle yolumuza, çalışmalarımıza devam etmeyi daha baştan bir şuur olarak yüreğimizde hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

24 Haziran akşamı sandıktan çıkacak sonucun, tüm Türkiye’nin ortak eseri, onuru ve mutluluğu olacağını vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak “Bizim çalışma felsefemiz hep “sen yoksan bir eksiğiz” olmuştur” dedi. Şenocak konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Kardeşlerim, yol arkadaşlarım, Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Omuzlarımızda ağır bir sorumluluk, önümüzde büyük hedeflerimiz var. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, 24 Haziranda, partilerden birini değil Türkiye’nin bekasını oylayacağız. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve bağımsızlığını oylayacağız. Hem istikrar, hem istiklal, hem de istikbal için oy kullanacağız. Allah’ın izniyle bu zamana kadar nasıl çok çalışıp başardıysak, şimdi daha da çok çalışıp daha da büyük bir başarıya imza atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle buradaki tüm arkadaşlarımı sevgiyle kucaklıyor, bu millete hizmet uğrunda bahtınız ak, yolunuz açık olsun diyorum.”

İlgili programa özgü yapılan ve tüm milletvekili aday adaylarının destek verdiği #kutluyürüyüşebendevarım başlıklı sosyal medya çalışması Türkiye ve Dünya gündeminde 1. sırada yer aldı.