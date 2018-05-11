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AK Parti İstanbul İl Başkanlığında A Takımı belirlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak İl Yönetim Kurulu toplantısında İl Yürütme Kurulu Üyelerini açıkladı.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 10:00..
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Yürütme Kurulu Üyelerinin belirlenmesiyle ilgili olarak açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak şöyle konuştu:

İLK HEDEF BAŞKANLIK VE 60+1

“Hep birlikte AK Parti bayrağını İstanbul’da daha güçlü bir şekilde dalgalandıracağımız bir ekip oluşturduk. Yürütme kurulumuz ve yönetimimizle birlikte, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim’inde ilk hedefimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin ilk Başkanı yapmak ve Partimizi İstanbul’umuzda 60 +1 hedefine ulaştırmak olacaktır.

İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte İl Yürütme Kurulu Üyelerimizin büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. Bu dönemin arkadaşlarıma, İstanbul’umuza ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında A Takımı belirlendi

GÖREV DAĞILIMI

Görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına: Ahmet Cin

Teşkilat Başkanlığına: Salih Çağdaş

Seçim İşleri Başkanlığına: Rabia İlhan

Tanıtım ve Medya Başkanlığına: Sevim Sayım Madak

Dış İlişkiler Başkanlığına: Melih Şükrü Ecertaş

Sosyal Politikalar Başkanlığına: Hakan Bahadır

Yerel Yönetimler Başkanlığına: Habil Yazıcı

Ekonomi İşleri Başkanlığına: Bünyamin Demir

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına: Sedat Ecin

İnsan Hakları Başkanlığına: Aysun Çeliker

Mali ve İdari İşler Başkanlığına: Murat Musaoğlu

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına: Yunus Fırat Aydın

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başkanlığına: Fadime Zehra Şener

İl Sekreterliğine: Nilüfer Arısoy

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