AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan İsrail'e tepki

İl Başkanı Şenocak, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırılmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirilen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın yanı sıra İl Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Milletvekilleri, İlçe ve Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU GİRİŞİM BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

İsrail güçleri tarafından şehit edilen Filistinliler için öğle namazına müteakiben kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yapılan basın açıklamasında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak programa katılan Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlara zulme sessiz kalmadıkları için teşekkür ederek şunları söyledi: “ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulunun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Orta Doğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir.”





81 İLDE EŞ ZAMANLI AÇIKLAMA

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programda ABD’nin bölgedeki kararının sorumsuz ve hukuksuz bir girişim olduğunu ifade eden Şenocak, şu ana kadar 60’ın üzerinde Filistinlinin katledildiğini ve 3 bin civarında yaralı olduğunu belirterek şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm mazlum coğrafyaların umudu olduğunu belirten Şenocak Kudüs’te yapılan zorbalığa AK Parti olarak asla sessiz kalmayacaklarını belirtti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda sık sık tekbir getirilirken ‘Kahrolsun İsrail’ sloganları atıldı.

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"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Şenocak konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şu ana kadar 60 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz.”

İşgal ve terör devleti olarak nitelendirdiği İsrail’in uygulamalarında ABD’nin de sorumlu olduğunu vurgulayan İl Başkanı Şenocak, Kudüs’ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu dile getirdi.

"FİLİSTİN VE FİLİSTİNLİLER ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

Başkan Şenocak sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs’ün, çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkûm ederken, işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.”

İl Başkanı Şenocak, katılımcıları 18 Mayıs 2018 Cuma günü Yenikapı Meydanı’nda saat 15.00’te gerçekleştirilecek Büyük Kudüs Mitingine davet etti.