AK Parti İstanbul yerel seçim startını verdi

“Daha güçlü bir İstanbul için var gücümüzle çalışıyoruz” sloganıyla faaliyetlerini yütüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 14. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını Sapanca'da gerçekleştirdi.

Toplantıya Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 3 kademe İl Yönetim Kurulu Üyeleri, 3 kademe İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları katıldı.

YOĞUN İSTİŞARE ÇALIŞMALARI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 14. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını İl Başkanı Bayram Şenocak yaptı. Bu tarz istişare ve değerlendirme toplantılarının teşkilat mensuplarının tanışma ve kaynaşması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şenocak, 9 Şubat’ta görevi devralmasından sonra yaşanan yoğun süreç hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda gece gündüz çalışılarak ciddi bir yenilenme ve değişim süreci, akabinde de başarılı bir seçim süreci yaşandığını ifade eden Şenocak, “Bu süreçte partimizin kuruluşundan itibaren emek veren her kademedeki tecrübeli teşkilat mensuplarından istifade ettik. Bunun sonucunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin ilk Başkan’ı yaptık” dedi.

YENİ HEDEFLER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediği hedefler doğrultusunda seçimlerden sonra da gece gündüz çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Şenocak şunları söyledi: “Bu kapsamda mahalle başkanlıklarında ve mahalle yönetimlerinde de bir değişim ve yenilenme başlattık. Böylece yeni bir farkındalık oluşturarak, daha fazla seçmene ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çalışma ile birlikte 39 ilçemizde irtibat noktalarımızı açacağız. Her kademeden teşkilat mensupları bu irtibat noktalarında vatandaşlarla birlikte olacak. Yeni dönemde sandık esaslı olarak çalışacağız ve bu irtibat noktalarındaki buluşma ve bütünleşmelerle bütün İstanbullulara ulaşacağız.”

Yerel seçim sürecinde milletvekillerimizin bizzat sorumlu oldukları ilçelerde teşkilat mensuplarıyla birlikte çalışacaklarını ve bunun çok etkili olacağını ifade eden Şenocak, “Biz istişareye her zaman önem veriyoruz. Bu çerçevede geçmişte görev yapan arkadaşlarımızı da bu sürecin içerisine dahil edeceğiz” diye konuştu.

Aday adaylığı sürecinin Genel Merkezin açıklayacağı takvimle başlayacağını ifade eden Başkan Şenocak, “Bu süreçte teşkilatımızın bütün kademeleriyle, Milletvekillerimizle, Kadın Kollarımızla, Gençlik Kollarımızla, İlçe ve Belediye Başkanlarımızla birlikte dolu dolu bir çalışma yapacağız. İstanbul Teşkilatları olarak daha güçlü bir İstanbul için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“TEVAZU, SAMİMİYET VE GAYRET”

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise İstanbul’un Türkiye siyasetinin bir özeti olduğunu ifade ederek, “Son seçimlerde İstanbul Teşkilatımızın bütün kademeleriyle yürekten bir çalışma yaptığını gördük. Bizim teşkilat mensuplarımızın en temel özelliklerinden birisi, bire bir halkımızın gönlüne dokunabilme becerisidir. Bizim beşeri planda yegane gücümüz milletimizdir. Bizim vazifemiz de bu gücü harekete geçirmektir” dedi.

AK Parti’nin yerli ve milli bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü: “AK Parti sadece Türkiye’nin değil, dünyanın partisidir, AK Parti bir medeniyet partisidir. Biz kökü içeride olan bir siyasi hareketiz. AK Parti reformcu bir siyasi harekettir. En önemli reformlarımızın başında Türkiye’nin yeni sisteme geçmesi ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yeni sistemin ilk Başkan’ı olması gelmektedir. AK Parti kalkınmayı amaçlar. Biz halka güvenen bir siyasi hareketiz.”

Kurtulmuş, 2019 Yerel Seçimleri ile ilgili olarak da “Adaylarımızın tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi olmasına özen gösteriyoruz. Milletin değer verdiği, kimsenin adayı değil milletin adayı olmalarına dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de konuşmasında, “İstanbul Teşkilatlarının ne kadar başarılı olduğunu, birlikte çalıştığımız 24 Haziran seçimlerinde yaşadık, gördük. Önümüzde 31 Mart Yerel seçimleri var. Bu seçimlerde çıtanın daha da yukarıda olmasını arzu ediyoruz. İstanbul’un seçimlerdeki önemi ortada, dolayısıyla bu konuda daha da gayretli olmamız gerekiyor. Ben bu konuda teşkilat mensuplarımıza güveniyorum. Hep birlikte başaracağız inşallah” ifadelerine yer verdi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal da yaptığı konuşmada, yeni bir teşkilatla girilen 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’da başarılı bir sonuç elde edildiğini belirterek, “Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Amacımız partimizin İstanbul’da çok başarılı bir sonuç almasıdır. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da siyasete başladı. Ve İstanbul’a şu ana kadar yapılan hizmetler ortada. 2019 Mart seçimlerindeki hedefimiz, İstanbul’da AK Partili belediye sayısını daha da artırmak. Bunun için de hepimizin görevlerimizi çok iyi yapmamız, çok çalışmamız gerekir” dedi.