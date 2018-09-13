AK Parti MYK'da dövizle kira kararı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.50'de başladı.

Toplantı da daha önce Bakan Berat Albayrak'ın da gündeme getirdiği dövizle kira konusu ele alındı.

Buna göre Başkan Erdoğan partisine verdiği talimatta AVM'lerde, gayrimenkullerde dövizle kira döneminin kapanması için teklif hazırlanmasını istedi.

BAKAN ALBAYRAK MECLİS'E GETİRECEĞİZ DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı açıklamada, “Bu konuda şu anda çok yoğun bir çalışma başladı. AVM’lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. İşte burada hassas bir nokta var. Bir kısım kredi döviz riski bununla ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede Meclis’e getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an.” demişti.