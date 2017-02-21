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AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

AK Parti, anayasa reformunu "istikrar, istiklal, istikbal" formülü ile halka anlatacak.

21.02.2017 - 07:05
  1. Haberler
  2. Politika
AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

AK Parti’de kampanya sürecine yönelik detaylar, 25 Şubat’ta Ankara Spor Salonunda düzenlenecek kampanya tanıtım toplantısında Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Referandum için yürütülecek kampanyanın detayları, bu hafta yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında netleşecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 25 Şubat’ta düzenlenecek tanıtım toplantısına, teşkilat mensuplarının, belediye başkanlarının ve il genel meclis üyelerinin, kuruluşundan bu yana görev yapan bütün il başkanlarının, AK Parti grup üyelerinin, partiyle üyelik ilişkisi devam edenlerin ve vatandaşların davet edildiğini belirtti. Yazıcı, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapan bütün aktif unsurlarının 25 Şubat’ta, Ankara’da olacağını, tanıtım toplantısına yaklaşık 40 bin kişilik katılım olmasını beklediklerini bildirdi.

SEÇİM ŞARKISI "HAYDİ BİR DAHA"

Seçim şarkısı ve sloganlarının, bu hafta Merkez Yürütme Kurulu toplantısında netleştirileceğine işaret eden Yazıcı, 2011 yılında kullanılan “Haydi bir daha” şarkısının, anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak kampanyada da kullanılacağını belirtti.

YENİ SLOGAN: İSTİKRAR, İSTİKLAL, İSTİKBAL

Yazıcı, kampanya sürecindeki hedeflerinin, yeni sistemi halka anlatmak olduğunu vurgulayarak, “Bu değişiklik, bugünle alakalı değil, bu değişiklikle Türkiye’nin istikrarı daha da kalıcı hale gelecek, istikbali daha güçlenmiş olacak, istiklali daha da pekişecek. Yani istikrar, istikbal, istiklal. Bunu tanıtmak üzere şu ana kadar kamuoyuyla paylaştığımız en temel sloganımız ‘Kararımız Evet.’ Bunun dışında da sloganlar elbette olacak.” ifadesini kullandı.

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