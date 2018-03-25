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AK Parti Samsun İl Kongresi'nde anlamlı koreografi

AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde Filistinli çocukları ve Aylan Bebek'i betimleyen koreografiler dikkat çekti.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 00:36..
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde açılan, Filistinli çocuklar ve mülteci ailenin çocuğu, Ege'de boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'nin tasvirlerinden oluşan koreografiler, salondakileri duygulandırdı.

AK Parti Samsun İl Kongresi'nde anlamlı koreografi

"TÜRKİYE, SAVAŞTAN KAÇAN ÇOCUKLARIN UMUDU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, sınır ötesindeki Afrin'de vatan savunmasında olan Mehmetçik'e selam göndererek konuşmasına başladı.

Davanın büyük, yolun çetin olduğunu dile getiren Karaaslan, "Hamdolsun, bu kutlu dava yolunda sizler gibi inançlı, sizler gibi azimli, fedakar yol arkadaşlarımız var. Hamdolsun, Türkiye'yi büyük ve güçlü ülke yolunda kararlılıkla ileri taşıyan, inandığı yoldan asla geri adım atmayan cesur, kararlı liderimiz var." dedi.

Karaaslan, AK Parti'nin üyesi olmanın tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Çünkü bugün Türkiye, Avrupa'dan Afrika'ya milyonlarca kardeşimizin göğsünde çarpan geleceğe dair tüm umutları. Çünkü bugün Türkiye, bu coğrafyada yaşanan acıların, semaya açılan ellerin ve dillerden eksik olmayan dua demek. Çünkü Türkiye, savaştan kaçan çocukların umudu demek." diye konuştu.

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