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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin UNRWA kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen kesme kararına ilişkin, "Bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." dedi.

AA | 01.09.2018 - 15:31..
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ABD'nin Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayan UNRWA'ya yardımları kesme kararıne ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İşlerin daha da kötüleşmesi için atılmış bir adımdır." ifadelerini kaydetti.

"ABD ÇÖZÜMSÜZLÜĞE DESTEK VERİYOR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Filistin sorunu tüm sorunların anasıdır. Bu sorunun adil bir çözüme kavuşmasını engelleyen her adım tüm dünyayı etkiler. Maalesef ABD yönetimi aldığı kararlarla çözüme değil çözümsüzlüğe destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin UNRWA kararına tepki

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