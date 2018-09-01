AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin UNRWA kararına tepki

1 Defne Samyeli'den aşk paylaşımı Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile dans ederken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

2 İmar Barışı'na 4 milyon başvuru Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek İmar Başvurusu'na şu ana kadar 4 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı.

3 Altan Elmas: Kampanyayla kira öder gibi ev sahibi olunabilir KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ konut kampanyasının avantajlarını anlattı.

4 Rumların Türk ajanı 16 günde 201 fotoğraf çekti Kıbrıs'ta Rumlara casusluk yaptığı için tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun asker ve askeri birliklere ait 201 fotoğraf çektiği ve bunları irtibatta olduğu Rum ajana teslim ettiği belirlendi.

5 Altan Elmas: Kampanyayla kira öder gibi ev sahibi olunabilir KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ konut kampanyasının avantajlarını anlattı.

6 Dilan Victoria’s Secret seçmelerinde Dilan Çiçek Deniz hem tatil hem iş görüşmeleri için gittiği Los Angelas’da Victoria’s Secret seçmelerine katıldı.