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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal oyunu kullandı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal oyunu Kahramanmaraş’ta kullanarak, “Seçim sonrası alınan kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

AA | 24.06.2018 - 09:45..
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yaşar Gölcü İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan AK Parti Sözcü Mahir Ünal, seçimlerin sükunet içerisinde yapılacağını söyledi.

Milletin iradesinin açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını kaydeden Ünal, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal oyunu kullandı

"MİLLETİMİZİN KARARI BİZİM, BAŞIMIZ GÖZÜMÜZ ÜZERİNEDİR"

Ünal, “Akşam alınacak olan sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı bizim başımız, gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerde aklıselim galip gelecektir, sükûnet içerisinde seçimlerimiz gerçekleşecektir ve herkesi de sandıkta tecelli edecek olan, millet iradesine son derece saygılı olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum. Her ne kadar birileri sandıkta oluşan iradeyi kabul etme konusunda bir takım bahanelere sığınsa da, her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Her şey açık, şeffaf ve güvenli bir şekilde yüksek seçim kurulu ve devletin ilgili kurumları gerekli önlem ve tedbirlerini alıyor. Bizim için milletin iradesi her iradenin üstündedir. Onun korunması saklanması ve muhafaza edilmesi ve güvenli bir şekilde tecelli edilmesi de bizim siyasetçiler olarak asli görevimizdir” dedi.

Ünal'ın oy kullandığı okula milletvekili adayları ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

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