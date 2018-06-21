AK Parti Sözcüsü Ünal: HDP Kandil'den emir alıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, toprağın yağmuru beklediği gibi Kahramanmaraş'ın da milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediğini söyledi.

"BİZ DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

İktidara geldikleri günden bu yana kutlu bir yol yürüdüklerini belirten Ünal, "'Siz yoruldunuz mu?' diyorlar. Biz daha yeni başlıyoruz. Biz daha yeni yola çıkıyoruz. Bu millet tarihin içinden akıp gelen bir nehir gibi hiçbir zaman esaret görmedi, bunun sembolü de Kahramanmaraş'tır." diye konuştu.

Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye karşı 8 defa yenildiğini dile getirerek, Muharrem İnce'yi 'Çıkmışsın, yenilmişsin' dediği genel başkanının cumhurbaşkanı adayı yaptığını anlattı.

"ÇÜNKÜ ONLAR MİLLETTEN EMİR ALMIYOR"

CHP'yi eleştiren Ünal, şöyle devam etti: "Bunlar diyorlar ki 'HDP barajı geçsin.' Peki HDP'nin neden barajı geçmesini istiyorlar? Ben size anlatayım, 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edeceğim' diyor. Ben size soruyorum, cumhurbaşkanı yardımcısı olmuş bir HDP, Meclise girmiş bir HDP, bu milletin terörle mücadelesini engeller mi, engellemez mi? TBMM'de her defasında, Kudüs meselesinde HDP imza atıyor mu, terörle mücadelede imza atıyor mu? Atmıyor. Çünkü onlar milletten emir almıyor, Kandil'den emir alıyor. Siz Kandil'den emir alanlarla terörle mücadele edebilir misiniz? Size soruyorum, bunlar milletin yanında mı, yoksa bunlar milletle mücadele edenlerin yanında mı? Fotoğraf ve resim son derece açık."

Seçimlerin ardından vesayet sisteminin sona ereceğini ifade eden Mahir Ünal, herkesin tercihini kimden yana yapacağının çok net olduğunu sözlerine ekledi.