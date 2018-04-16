Üsküdar'da gerçekleştirilen AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Eker, AK Parti belediyeciliği ve siyasetini anlattı.

AK Parti'nin uygulamalarının sadece Türkiye'deki 81 milyonun umudu olmadığını, tüm mazlum coğrafyaların umudu haline geldiğini ifade eden Eker, şöyle konuştu:

"81 MİLYON İNSANIN UMUDU"

"2019 yılında Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi reformuna kapı aralayacak seçimi yaşayacağız. AK Parti’nin kongreleri kutlu yürüyüşün kongreleridir. AK Parti davası, medeniyet tasavvurumuzun kutlu yürüyüşü davasıdır. Diğer siyasi partilerin yarıştığı, birbirlerine saldırdığı gibi bir kongre anlayışı değildir bizim kongrelerimiz.

81 milyon insanın umudu ve istikbalidir AK Parti. Onun için, sadece 81 milyon için değil, bütün ümmet için, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Afrika’ya bütün bir coğrafya için gereklidir AK Parti. Bu şuurla biz AK Partiliyiz."

"HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ise bugüne kadarki seçimlerde Üsküdar'da arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, "16 Nisan referandumunda Türkiye ortalamasının altında kalmış, yüzde 47 gibi bir oran almıştır.

2019 yerel seçiminde sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkında olarak bütün seçmenlere birebir ulaşmanın bilincinde olmamız gerekiyor. İnşallah 2019 seçiminde yüzde 50’nin üzerinden oy almak suretiyle hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYİ ÖNEMSEYEN BİR PARTİYİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin meydanlarda söylediğini yerine getirdiğini anlatarak "İcraatlarının merkezine insanı yerleştirdi. Biz muhafazakar ve demokrat bir partiyiz. Bunu asla unutmamak lazım.

Asla statükocu değiliz, dinamik bir partiyiz. Çoğulculuğu ve demokrasiyi önemseyen bir partiyiz. Milliyiz, işte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları bunun ispatı." dedi.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 61 VE ÜZERİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise AK Parti kurulduğundan bu yana Üsküdar Belediyesi'ni kazandığını hatırlatarak, 2019 seçimlerinde oy oranını daha yukarılara çıkarılması gerektiğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da kongrelerin yenilenme süreci olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni dönemdeki sloganımız, az laf çok iş.' Az konuşacağız, çok iş yapacağız. Seri toplantılar yapıp hızlı kararlar alacağız ve uygulamaya geçeceğiz. Yeni görev alacak arkadaşımız 20 saat esaslı görevi alacak ve bu süreyle çalışacağız. Bunları ben takip edeceğim. Bizim çalışmak mecburiyetimiz var. Çünkü sadece Türkiye değil, İslam alemi, mazlum coğrafya bizden hizmet bekliyor. 2019 bizim finalimiz. İki tane önemli seçim var, biri yerel diğeri kasım seçimi, hedefimiz yüzde 61 ve üzeri."