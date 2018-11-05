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AK Parti'de 79 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

Başkan Erdoğan yerel seçimlerde 3 döneme takılanları istisnalar dışında aday göstermemeyi hedefliyor.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 07:21..
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AK Parti'de 79 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

AK Parti, MYK ve MKYK toplantılarında öncelikli olarak aday stratejisini belirledi.

Parti, mevcut belediye başkanlarının ‘kendisi aday olup gösterilmemesi' durumunda rencide olacaklarından yola çıkarak, tercihin genel merkezden kullanılmasına karar verdi.

ANKARA'NIN ADAY GÖSTERİKLERİYLE YOLA DEVAM EDİLECEK

Belediye başkanları adaylık başvurusu yapmayacak. Ankara'nın aday gösterdikleriyle yola devam edilecek.

ÜÇ DÖNEMLİKLER ZORDA

AK Parti'de Kocaeli dahil 79 belediye başkanı üç döneme takılıyor. Başkan Erdoğan'ın toplantılarda, "Üç dönem kuralını uygulayacağız. İstisnası az olacak" dediği biliniyor.

Hürriyet'in haberine göre üç dönemlikler içinden tercih edileceklerin sayısının üç-beş ile sınırlı olduğu belirtiliyor. İl başkanlarından belediye başkanı olmak isteyenler ise liste garantisi olmadan istifa ettirilecek.

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