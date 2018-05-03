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AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller

İsmail Kahraman, Ali Babacan ve Cemil Çiçek AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller arasında.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 16:28..
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24 Haziran'daki seçimlere sayılı günler kala AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi.

Seçimler öncesi aday adaylığı başvurusunda bulunmayan isimler ise belli oldu.

22 İSİM ADAY OLMADI

Adaylığa başvurmayan isimler şöyle:

"Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Ahmet Davutoğlu, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torum, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider, İsmail Kahraman."

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