AK Parti'den Güneydoğu'ya özel video

AK Parti seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, Türkiye'nin her kesimini kucaklayan mesajlar verilmeye de devam ediliyor.

Bunlardan biri de "Vakit Türkiye vaktidir." sloganıyla yola çıkan AK Parti'nin Güneydoğu'ya özel hazırladığı video oldu.

BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJLARI

Birlik ve beraberliğin anlatıldığı videoda kardeşlik vurgusu yapıldı. "Vakit kardeşlik, vakit birlik, vakit Türkiye vaktidir." ve "Biz birlikte güzeliz." mesajlarının verildiği videoda Güneydoğulular yer aldı.

AK Parti'den kardeşlik videosu 1

AK Parti'den kardeşlik videosu 2

