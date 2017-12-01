AK Parti'den seçim ittifakı açıklaması

Mahir Ünal, İstanbul'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladığı ve televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında, Meclis'e getirilecek uyum yasaları ve bu yasalar içinde düzenlenme ihtimali bulunan seçim ittifakı düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Uyum yasaları konusunda parti içindeki çalışmaların neticesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bunun istişaresini yapacağız. Seçim ittifakı teknik bir konu. Daha henüz bunu konuşmak için erken, günü geldiğinde partilerin yetkili kurullarında görüşülür ve müzakereleri yapılır."

Kaynaklar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile saat 1500'te, TBMM'ye sevk edilecek uyum yasalarını görüşmek üzere bir araya geleceğini belirtmişti.