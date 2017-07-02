taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Ak Parti'li Aydın Ahi son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristlerce öldürülen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, Van'daki törenin ardından toprağa verildi.

02.07.2017 - 18:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ahi'nin cenazesi, Van'daki törenin ardından helallik alınması için evine getirildi. Buradan mahalle mezarlığına taşınan Ahi'nin cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

MAHALLE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONALTILDI

Törene katılan Bakan Soylu, Ahi'nin yakınlarını teskin ederek başsağlığı dileklerini iletti. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Boğazkesen Mahallesi, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ak Parti'li Aydın Ahi son yolculuğuna uğurlandı

Mezarlıktaki programın ardından taziye evine geçen Soylu, burada yaptığı konuşmada, imtihan dünyasının içinde olduklarını, çocuklarını yetiştirirken, ticaret yaparken, hakka, hukuka olan mesafede imtihan verdiklerini söyledi.

"ONURLU BİR İNSANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK"

"Biz büyük bir milletiz. Bir yurdu kurtarmada, bayramlarda, aynı tabutun altına omuz vererek, köylünün, mazlumun acısına ortak olarak millet olunur. Biz insanız, Allah'ın bize emanet ettiklerine sahip çıkarak millet oluruz." diyen Soylu, 14 evlat yetiştiren güzel, hatırlı ve onurlu bir insanı son yolculuğuna uğurladıklarını belirtti.

Ak Parti'li Aydın Ahi son yolculuğuna uğurlandı

Devlet olarak milletin namusunu, huzurunu, canını korumak zorunda olduklarını dile getiren Soylu, bunun gereğini yerine getireceklerini, haktan, adaletten ayrılmayacaklarını aktardı.

Cenaze programına, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, AK Parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Ak Parti'li Aydın Ahi son yolculuğuna uğurlandı

Ak Parti'li Aydın Ahi son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Uşak'ta Yörük Şenliği
Uşak'ın Banaz ilçesinde Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği'ne binlerce vatandaş katıldı.
Haliç’te kürek yarışları yapıldı
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebetiyle Haliç'te kürek yarışları düzenledi.
Çanakkale'deki yangın ormanlık alana sıçradı
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarındaki tarım alanında başlayan yangın giderek büyüyor.
Ankara'da memurlara sıcaklık tatili
Ankara'da yarın kamuda çalışan hamileler, kalp, damar, solunum ve kanser hastaları ile engelliler idari izinli sayılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

199
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

395
Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

168
CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

93
Arda Turan'a Çin'den teklif var

Arda Turan'a Çin'den teklif var

29
Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

91
Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

420
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM