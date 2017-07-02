Ak Parti'li Aydın Ahi son yolculuğuna uğurlandı

Ahi'nin cenazesi, Van'daki törenin ardından helallik alınması için evine getirildi. Buradan mahalle mezarlığına taşınan Ahi'nin cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

MAHALLE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONALTILDI

Törene katılan Bakan Soylu, Ahi'nin yakınlarını teskin ederek başsağlığı dileklerini iletti. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Boğazkesen Mahallesi, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Mezarlıktaki programın ardından taziye evine geçen Soylu, burada yaptığı konuşmada, imtihan dünyasının içinde olduklarını, çocuklarını yetiştirirken, ticaret yaparken, hakka, hukuka olan mesafede imtihan verdiklerini söyledi.

"ONURLU BİR İNSANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK"

"Biz büyük bir milletiz. Bir yurdu kurtarmada, bayramlarda, aynı tabutun altına omuz vererek, köylünün, mazlumun acısına ortak olarak millet olunur. Biz insanız, Allah'ın bize emanet ettiklerine sahip çıkarak millet oluruz." diyen Soylu, 14 evlat yetiştiren güzel, hatırlı ve onurlu bir insanı son yolculuğuna uğurladıklarını belirtti.

Devlet olarak milletin namusunu, huzurunu, canını korumak zorunda olduklarını dile getiren Soylu, bunun gereğini yerine getireceklerini, haktan, adaletten ayrılmayacaklarını aktardı.

Cenaze programına, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, AK Parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.