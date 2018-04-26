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AK Partili belediye başkanları toplandı

Milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifası için son güne girilirken, AK Partili 48 başkan bir araya geldi.

AA | 26.04.2018 - 15:01..
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AK Parti Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

48 BAŞKAN GENEL MERKEZ'DE

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre; AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, seçim öncesi genel istişarede bulunmak amacıyla 30 il belediye başkanı ve 18 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya geldi.

YARIN DA TOPLANTI VAR

Yarın da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde il başkanlarıyla bir araya gelecek.

2 İSİM İSTİFA ETTİ

19 yıldır görevde olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ile 14 yıldır görevde olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekili adaylığı için bugün istifasını açıklamıştı.

İSTİFA İÇİN SON GÜN

24 Haziran'da milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratların 26 Nisan 17.00'ye kadar istifa etmesi gerekiyor.

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