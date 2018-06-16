AK Partili ve CHP'li siyasetçiler bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner Çaykara'dan oluşan heyet, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyetini CHP parti genel merkezinde ağırladı.
Siyasetçiler burada birbirleriyle bayramlaştıktan sonra 24 Haziran seçimleri için başarılar dileyerek ayrıldılar.