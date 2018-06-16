1 Bahçeli'den hayvan haklarına iyileştirme sözü Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpekle ilgili bir açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli ve Muharrem İnce'den geldi.

2 İlkay'ın arabasına saldırdılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü için İlkay'ı her maç ıslıklayan Alman holiganlar, bu kez yıldız futbolcunun arabasına saldırdı.

3 Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı İran ile Fas arasında oynanan Dünya Kupası maçında, Tahran ekibinin galip gelirken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani maçı evinde forması ve pijamalarıyla takip etti.

4 Devlet Bahçeli: MHP'ye oyun oynayanlar şaşkına dönecek 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, MHP üzerinden önemli kurgular ve kara propaganda yapanların 24 Haziran saat 12'den sonra 'şaşkın ördeğe' döneceklerini söyledi.

5 AK Partili ve CHP'li siyasetçiler bayramlaştı Ramazan Bayramı'nın 2. gününde, siyasiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma ziyaretinin ilki AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.

6 Otobüs kapısına eteği sıkışıp sürüklenen kadın öldü Adana'da, halk otobüsünden inerken eteği kapıya sıkışıp sürüklenen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), hayatını kaybetti.