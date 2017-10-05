AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

1 Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı Cumhurbaşkanı, partinin şerefinin herkesin şerefinin şanının çok daha önünde olduğunu söyledi.

2 Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz Katalonya Özerk Yönetim Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, AB'yi İspanya polisinin uyguladığı şiddete tepkisiz kalmakla suçladı.

3 Muğla'da 5 terörist öldürüldü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü.

4 İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka Dünyaya yayılmaya başlayan ve bonzaiden çok daha tehlikeli olduğu tahmin edilen "Flakka" adlı yeni uyuşturucu, dehşet saçıyor.

5 Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti Kılıçdaroğlu'nun adalet Yürüyüşü kitap oldu. Kitapta CHP liderinin 4 tırnağını yürüyüş esnasında kaybettiği bilgisi de var.

6 Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti Almanları şaşırttı.