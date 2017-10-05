AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Meclis'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden siyaset yapan CHP'li vekillere cevap verdi.
TELEFON FATURASI KADAR DEĞİL
Son 15 yıldan beri Türkiye'nin her katmanıyla büyüdüğüne dikkat çeken Turan, CHP'li vekillerin "Saray ekonomisi" diyerek sataşması üzerine, Külliye'nin masraflarının bir CHP'li vekilin telefon faturası kadar olmadığını söyledi.
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CHP'DEN CEVAP YOK
AK Partili Turan'ın bu sözlerinden sonra CHP'li vekiller cevap veremedi, Meclis'te sessizlik oluştu.
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