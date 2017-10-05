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AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

Külliye üzerinden siyaset yapan CHP'li vekiller, AK Partili Bülent Turan'ın sözleri üzerine suskunluğa gömüldü.

05.10.2017 - 08:49
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AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

TURAN

AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Meclis'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden siyaset yapan CHP'li vekillere cevap verdi.

TELEFON FATURASI KADAR DEĞİL

Son 15 yıldan beri Türkiye'nin her katmanıyla büyüdüğüne dikkat çeken Turan, CHP'li vekillerin "Saray ekonomisi" diyerek sataşması üzerine, Külliye'nin masraflarının bir CHP'li vekilin telefon faturası kadar olmadığını söyledi.

AK Partili vekilden Meclis'te CHP'lileri susturan sözler VİDEO

CHP'DEN CEVAP YOK

AK Partili Turan'ın bu sözlerinden sonra CHP'li vekiller cevap veremedi, Meclis'te sessizlik oluştu.

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AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

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