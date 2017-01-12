AK Partili vekilin burnu kırıldı

Meclis'te anayasa görüşmeleri esnasında gerilim bayağı yüksekti.

ŞAHİN'İN BURNU KIRILDI

Vekilller arasında çıkan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in de burnu kırıldı.

BAŞBAKAN ZİYARET ETTİ

5. maddenin kabulünün ardından Başbakan Yıldırım ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş ile bazı AK Parti'li milletvekilleri de hastaneye gelerek Şahin'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



(AK Parti Ankara Millervekili Fatih Şahin)

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Kürsü işgali gibi, kürsüyü yerinden sökmek gibi akla ziyan, hadsiz, haysiyetsiz işlerin yapıldığını üzülerek gördük. Bu durumlara engel olmak isteyen arkadaşlarımızdan bazılarına fiziki müdahaleler oldu, Fatih bunlardan bir tanesi" dedi.

Yıldırım ve beraberindekiler, yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN ÖZÜR BORCU VAR"

Turan, demokrasiye yakışmayan bu gibi tabloların yaşanmasını istemediklerini ifade etti. Millet ne istiyorsa onun olacağını vurgulayan Turan, "Patron millettir. Millete rağmen bir iş olmayacaktır. Biz millete rağmen bir iş yapmadık. Bu paketi de Meclisten usulüne uygunca geçirdikten sonra millete götüreceğiz, millet ne derse onu hep beraber hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Şahin'le görüştüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Turan, başka yaralanan milletvekilleri de olduğunu hatırlattı. Turan, "Böyle bir şey olmasından dolayı büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu konuda özür borcu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.