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Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu

Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi.

04.10.2017 - 16:49
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Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir'de AK Parti'nin yeni belediye başkan adayı, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu oldu.

İLK İKİ TURDA 3'DE 2 ÇOĞUNLUK ÇIKMADI

Konuşmaların ardından yapılan oylamada ilk iki turda adaylardan 3'de 2 çoğunluğa ulaşan olmadı. Her iki turda da adaylardan Yasin Kartoğlu 25, Abdulhadi Akmugan ise 12 oy aldı.

Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu

BAŞKAN ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Üçüncü tur oylamada ise yine 25 oy alan Kartoğlu, Başakşehir'in yeni Belediye Başkanı seçildi.

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Malatyalı bir ailenin oğlu olarak 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Yasin Kartoğlu, siyasi hayatına Ak Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları kurucu üyeliği ile başladı. 2003-2008 Yılları arasında Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı görevlerinde bulundu.

2009 Yerel seçimlerinde Ak Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ekibinde de yer alarak, Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. İstanbul'un en genç belediye başkanı olan  Yasin Kartoğlu Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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