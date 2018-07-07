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AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Binali Yıldırım

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına aday gösterildi.

AA | 07.07.2018 - 16:05..
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AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Binali Yıldırım

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu.

Binali Yıldırım,  AK Parti tarafından yeni dönemin Meclis Başkan Adayı olarak gösterildi.

İLK SÖZLERİ

Kararın ardından açıklama yapan Başbakan, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği tüm görevlere hazır olduğunu dile getirmişti.

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SEÇİM 12 TEMMUZ'DA

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başlayacak, 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'te sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Binali Yıldırım

301 OY GEREKLİ

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

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