AK Parti'nin yeni grup başkanı belli oldu

2

Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, yükseköğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, öğrenci ve devlet katkısı olarak alınacak paylar bir önceki yılla aynı kaldı.