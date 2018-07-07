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AK Parti'nin yeni grup başkanı belli oldu

Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı, Mustafa Şentop Meclis Başkanvekili olacak.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 12:12..
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AK Parti'nin yeni grup başkanı belli oldu

Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı, Mustafa Şentop Meclis Başkanvekili olacak.

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