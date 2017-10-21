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Akalın: Hülya Avşar'ı Sultan Baba'ya yatıra götüreyim

Demet Akalın, Hülya Avşar’ın “Evli erkekler arada kaçamak yapmalı” sözleri hakkında konuştu.

21.10.2017 - 05:59
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Demet Akalın, önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta gazetecilerle konuşan şarkıcı geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın "Evli erkekler arada kaçamak yapmalı" sözleri hakkında konuştu.

"TÜRBEYE GİDELİM"

Demet Akalın, şunları söyledi: "Hülya Avşar'ı canım kadar çok severim aslında. Çok işte birlikte çalıştık. İş disiplinini de severim ama bu söylemleri beni delirtiyor. O aldatıldı, üzüldü diye herkes üzülsün istiyor. Benimki gibi delikanlı adamlar da var. O da doğru adamı bulur da umarım böyle konuşmaz. Onu Sultan Baba'ya yatıra götüreyim ben."

Akalın: Hülya Avşar'ı Sultan Baba'ya yatıra götüreyim

"SİZİN DEMET ÖLDÜ"

Öte yandan 30 bin liralık çizmesinin yenisini alacağını sosyal medya üzerinden paylaşan şarkıcı, "Onu geyik olsun diye paylaştım. Çok üzerime geliyorlar ya hani... " diyerek ekledi: "Sizin Demet Akalın öldü. Başka bir Demet Akalın var artık. Üzerime gelenlerle uğraşmıyorum. Avukatlarım ilgileniyor. Biraz tuzlu oluyor ama olsun."

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