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Akaryakıt fiyatlarına ilaç gibi gelen otomobiller

Yakıtı koklayanından, depoyu su gibi içenine... İşte Türkiye'de satılan araçların yakıt tüketim oranları.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 12:51..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Araç sahiplerinin temel problemlerinden biri de kuşkusuz yakıt tüketimi. Şehiriçi trafiği, akaryakıt fiyatları gibi etkenler sürücülerin cebini yaksa da, bu sorunu minimum seviyeye indirgeyen araçlar da yok değil.

Akaryakıt fiyatlarına ilaç gibi gelen otomobiller

KÜÇÜK OTOMOBİLLER YAKITI KOKLUYOR

Şehir otomobili olarak adlandırdığımız, diğer sınıflara göre boyut ve hacim olarak daha küçük olan otomobiller, haliyle yakıt tüketiminde de sürücüye nefes aldırıyor. Peugeot 208, 1,6 BlueHdi motoruyla yakaladığı 4.2 lt/100 km yakıt tüketim oranıyla, en az yakan otomobil olarak öne çıkıyor. 208'i 4,3 litre ile yeni Opel Corsa 1,3 CDTI izlerken, bir başka Fransız markası olan Citroen, 1,4 motora sahip C3 modeliyle en az yakan otomobillerden biri oluyor.

Akaryakıt fiyatlarına ilaç gibi gelen otomobiller

VOLVO'DAN ŞAŞIRTAN PERFORMANS

Sağlamlık ve konfor olarak sıkça adından söz ettiren Volvo, V40 modeliyle hatchback sınıfının en az yakan aracı durumunda. 100 kilometrede ortalama 4,5 litre yakıt ortalamasını yakalayan V40, tasarruf anlamında beklentinin üzerine çıkıyor. Renault'nun tutulan modellerinden olan Hatchback Clio 1,5 dCi 4,6 litre ile kategorisinin en az yakan ikinci aracı. Clio'yu yine 4,6 litre yakıt tüketim ortalamasıyla Audi A3 ve Peugeot 308 izliyor.

Akaryakıt fiyatlarına ilaç gibi gelen otomobiller

SEDANDA DA PEUGEOT ÖNDE

Yeni nesil motorlarıyla yakıt tüketiminde önemli ölçüde tasarrufa giden Peugeot, sedan kategorisinde de zirveyi bırakmıyor. Markanın lüks sedanı 508, 4,8 lt. /100 km yakıt ortalaması ile, sınıfının en cimrisi. Skoda Rapid, hemen hemen aynı yakıt ortalaması ile 508'in en ciddi rakibi olurken; Renault Talisman, Ford Focus 1,6 TDCI, Skoda Octavia 1,6 TDI, Renault Megane Sedan 1,5 dCi 4,9 litre yakıt ortalaması ile üst sıralarda yer alan diğer modeller.

Akaryakıt fiyatlarına ilaç gibi gelen otomobiller

SUV SINIFINDA ZİRVENİN ADI: YENİ QASHQAI

Türkiye'de özellikle son dönemde büyük bir artış gösteren SUV merakı, genel olarak yakıt tüketimi fazla olsa da bu sınıftaki araçların yüksek satış rakamlarına ulaşmasına neden oldu. Ancak bu sınıfta da yakıt anlamında cimri modeller bulmak mümkün. Nissan Qashqai, bu modeller arasında başı çekenlerden. 100 kilometrede 6 litre yakıt ortalamasını tutturan yeni Qashqai'nin en büyük rakipleri 6,1 litre ile Peugeot 3008, 6,2 litre ile Renault Kadjar ve 7,3 litre ile Nissan Xtrail.

Akaryakıt fiyatlarına ilaç gibi gelen otomobiller

BU ARAÇLARA İSTASYON DAYANMIYOR

En yüksek yakıt tüketim oranına sahip araçları incelediğimizde, ortaya korkunç rakamlar çıkıyor. Infiniti QX70, 5,0 hacimli 390 beygir güce sahip motoruyla 100 kilometrede yaklaşık 21 litre yakıt tüketiyor. Audi R8 20lt./100 km, Lamborghini Aventador 20lt./100 km, Jaguar XJ 5.0 V8 19,8lt/100 km, Mercedes C63 AMG 19,5lt/100km, Porsche Cayenne Turbo S 4.8 19lt/100km yakıt tüketimi ile Infiniti'yi izleyen modeller oluyor.

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