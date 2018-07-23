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Akaryakıt kaçakçıları adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesi merkezli 13 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 16'sı, adliyeye sevk edildi.

DHA | 23.07.2018 - 11:52..
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli, Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 350 bin TL değerinde toplam 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçıları adliyeye sevk edildi

30 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

Bu operasyonun ardından, polis ekiplerinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik 8 aydır yürüttüğü soruşturma kapsamında, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 ilde 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Akaryakıt kaçakçıları adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. 14 kişinin ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Akaryakıt kaçakçıları adliyeye sevk edildi

Akaryakıt kaçakçıları adliyeye sevk edildi

Akaryakıt kaçakçıları adliyeye sevk edildi

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