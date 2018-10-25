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Akçakale restorasyona hazırlanıyor

Trabzon'da, sarp bir kayalık üzerine moloz ve kesme taşlarla 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Akçakale Kalesi aslına uygun restore edilecek.

AA | 25.10.2018 - 15:13..
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  2. Kültür Sanat

İlçe merkezine 8 kilometre mesafede, orijinalliği, denize yakınlığı ve güzel manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran kalenin, 14. yüzyılda imparator 2. Alexios tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Adını bulunduğu mahalleye de veren ve denize sıfırlığıyla dikkati çeken Akçakale, Trabzon'un fethinden sonra, Osmanlı döneminde onarım gördü. Moloz ve kesme taşlarla yapılan kale, birçok bölümü yıkılmasına rağmen hala orijinalliğini koruyor.

Akçakale restorasyona hazırlanıyor

ARKEOLOJİK KAZI

Tarihi misyonu ve bulunduğu alanın doğal güzelliği dolayısıyla da misafirlerini etkileyen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl arkeolojik kazı çalışması yapıldı.

Konumu itibarıyla Akçakale, yeşilin ve mavinin tonlarıyla her mevsim ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarını da cezbediyor.

Akçaabat Belediyesince Akçakale'de turizmin canlanması amacıyla restorasyon projesi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle hayata geçirilecek projenin ardından Akçakale'nin önemli turizm destinasyonları arasına girmesi hedefleniyor.

Akçakale restorasyona hazırlanıyor

"TURİZME KAZANDIRMAK İSİTİYORUZ"

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçakale'nin tarihi öneminin yanı sıra denize yakınlığı ve sahiliyle görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi. Belediye olarak tarihi yapıyı yaşatmak ve turizmde daha da ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Türkmen, "Bu kapsamda da ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından kalede arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı ve birtakım tarihi eserler bulunarak koruma altına alındı. Şimdi de biz Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan kalenin devrini alarak restorasyon için hazırlıklarımıza başladık. Hedefimiz Akçakale'yi restore ederek, bulunduğu konum itibarıyla mahalleyi turizm kasabası haline getirmektir" dedi.

Akçakale restorasyona hazırlanıyor

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