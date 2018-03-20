Akçakoca'da 16 kilogramlık minakop yakalandı

Sabah saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar, nadir rastlanan ve ağırlıkları genelde 5 kilogramı geçmeyen, 16 kilogram ağırlığında 1,5 metre uzunluğunda minakop balığı yakaladı.

Balıkçı Hasan Ulutaş tarafından alınan balık, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"İLK DEFA GÖRDÜM"

Ulutaş, balığın kendilerine getirildiğinde tartıya koyduklarında çok şaşırdıklarını söyledi. Diğer ismi "kötek" olan minakop balığının nadir avlanıldığını aktaran Ulutaş, "Daha önce bu balıktan sattım ama hep küçüktü. Bu ağırlıkta, bu boyda balığı ilk defa gördüm. Çok lezzetli bir balıktır." dedi.

"BU SEZON EN BÜYÜK MİNAKOP"

Balığın kilosunun 65 liradan satıldığını aktaran Ulutaş, "Fiyatı yüksek ve parça halinde satılmıyor ancak restoranlar tarafından talep görüyor. Bu sezon sattığımız en büyük minakop olacak." diye konuştu.