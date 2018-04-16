Akdağ'ın zirvesine Atatürk büstü

Kulüp üyeleri, Denizli'nin en yüksek ikinci dağı olan Akdağ'a Atatürk büstünü yerleştirmek için dün tırmanış gezisi düzenledi.

Dernek üyelerinin katıldığı tırmanış 4 saat sürdü. 2 bin 447 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine ulaşan dernek üyeleri, önce beton blok inşa etti ardından da Atatürk'ün büstünü yerleştirdi.

"HAK ETTİĞİ YERE KOYDUK"

AKİDAK Başkanı Erkan Atilla, "Ege bölgesinin en yüksek ikinci dağı olan Akdağ'ın zirvesine Atatürk büstünü diktik. Atatürk'ü en yükseğe, hak ettiği yere koyduk." dedi.