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Akdeniz'de 126 göçmenden haber alınamıyor

Akdeniz'de Libya açıklarında en az 126 yasa dışı göçmeni taşıyan bir bottan haber alınamadığı bildirildi.

20.06.2017 - 07:54
  1. Haberler
  2. Dünya

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, Libya açıklarında seyreden bir botun kaybolduğu belirtildi.

EN AZ 126 KİŞİ VARDI

Açıklamada, en az 126 kişi bulunan botun, motorunun insan kaçakçıları tarafından çalınması sonucu battığından endişe edildiği vurgulandı.

IOM Sözcüsü Flavio Di Giacomo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu botun battığı bilgisine ulaştıklarını ifade etti.

İTALYA'YA GİDİYORLARDI

Libyalı balıkçıların botun batmasının ardından kurtardığı 4 kişiyi Akdeniz açıklarında bin dolayında yasa dışı göçmeni taşıyan gemiye teslim ettiğini belirten Di Giacomo, daha sonra bu göçmenlerin İtalya'nın Palermo limanına getirildiğini kaydetti.

Di Giacomo, "Kurtulan görgü tanıkları, göçmenlerin yolculuk ettiği bota yanaşan insan tacirlerinin botun motorunu zorla aldıklarını anlattı. Tanıklar, 126 kişiyi taşıyan botun daha sonra su almaya başlayarak battığını aktardı. Söz konusu olayı başka teknedeki tanıklar da teyit etti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Di Giacomo, göçmenleri taşıyan botların motorlarının çalınmasının daha önce karşılaşılan bir durum olduğu bilgisini de paylaştı.

Bottakilerin çoğunun Nijeryalı ve Sudanlı oldukları da aktarıldı.

Akdeniz'de geçen yıl 5 bini aşkın kişi denizi geçmek isterken hayatını kaybetmişti.

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