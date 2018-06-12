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Akdeniz'de sondaj yapılacak noktalar belirlendi

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Berat Albayrak; yerlerin belli olduğunu, çalışmaların başlayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 08:09..
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Akdeniz'de sondaj yapılacak noktalar belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Albayrak, Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı

"YERLER BELİRLENDİ, BAŞLIYORUZ"

Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu yineleyen Berat Albayrak, "Kara ve derin sondajcılığında önemli çalışmalar yaptık. Agresif biçimde arama ve sondaj çalışması başlattık. Sondaj yapacağımız yerleri belirledik, başlıyoruz." diye konuştu.

Akdeniz'de sondaj yapılacak noktalar belirlendi

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