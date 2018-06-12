Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ve Kim Jong-un bir araya geldi

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

1 Seda Sayan oğluna iş ayarladı Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yeni mekanını bir şartla kiraya verdi.

2 Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ve Manisa illerini birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nin açılışını yaptı.

3 Gülşen oğluyla tatilde Yalıkavak’ta ev kiralayan Gülşen, eşi ve oğlu Azur Benan'la deniz ve güneşin tadını çıkardı.

4 Akdeniz'de sondaj yapılacak noktalar belirlendi Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Berat Albayrak; yerlerin belli olduğunu, çalışmaların başlayacağını söyledi.

5 Almanya'nın FETÖ tavrı değişti Almanlar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle vurguladı.

6 Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'deki PKK varlığından habersiz Terörü bitirmek için seçmenlerden 4 yıl isteyen CHP Lideri, Kandil'de teröristlerin olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.