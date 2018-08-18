Akıl dolu ve neşeli: Kadınların Hınzır Bilgeliği

Kimisi yazar, kimisi oyuncu, kimisi de manken olarak çıktı karşımıza. Bu kitap, işte bu kadınların bilgeliğini hınzırlıkla perçinleyen cümlelerini derlemek üzerine yazıldı.

(Virginia Woolf - Sharon Stone)

KADINLARIN HINZIR BİLGELİĞİ

Aşk, evlilik, erkekler, güzellik, para, yolculuk, gençlik... Elbette birçok konu hakkında bu özel kadınların da cümleleri olmuş hayatta. Kadınların Hınzır Bilgeliği kitabında yer alan cümleler isimlerden birkaçını örnekleyelim…

"Bir kadın yazacaksa eğer, parası ve kendine ait bir odası olmalı".

(Virginia Woolf )

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"Zekâ fikirler konusunda zevk sahibi olmaktır".

(Susan Sontag)

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"Ütüleneceklerin hepsini arka bahçeye gömdüm".

(Phyllis Diller)

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"Erkeklerden hoşlanıyorum ama bana asıl ilham veren, kadınlar".

(Monica Bellucci)

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"Kadınlar orgazm taklidi yapabiliyor olabilir ama erkekler bütün ilişkiyi yalandan yaşayabiliyor".

(Sharon Stone)





Kadınların Hınzır Bilgeliği

Kolektif

Çev.: Selin Dağıstanlı, İrem Yılmaz, Öykü İş

Haz.: Michelle Lovric

Aganta Kitap

S.: 285

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Damla Karakuş

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