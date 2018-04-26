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Akın Atalay tahliye edildi

7 yıl 13 ay hapis cezası alan Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, tahliye edildi.

AA | 26.04.2018 - 01:20..
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'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan Akın Atalay için aynı zamanda tahliye kararı da verilmişti. Atalay gecenin geç saatlerinde cezaevinden ayrıldı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI AİLESİ KARŞILADI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve hakkında tahliye kararı verilen Akın Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden çıktı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki Kınalı mevkisindeki bir dinlenme tesisine gelen Atalay, burada eşi Adalet Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Akın Atalay, 12 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Akın Atalay tahliye edildi VİDEO

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