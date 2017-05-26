Akıncı: Ön şart kabul edecek durumumuz yok

Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde, Rum lider Nikos Anastasiadis'in ön şartlarda ısrarının Rum tarafının resmi tutumu olduğunun kendilerine iletildiğini belirterek, "Bizim ön şart kabul edecek bir durumumuz yoktur." dedi.

Böyle bir müzakere anlayışının mümkün olmadığına dikkati çeken Akıncı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anastasiadis'in istediği, 11 Şubat 2014 mutabakatında yer alan 'bütün konular birbiriyle bağlantılı şekilde konuşulur' prensibini tamamen bertaraf etmek, öncelikle güvenlik ve garanti başlığını bitirmek, eğer o olursa ondan sonra kasaya kilitlediğimiz haritaları çıkararak toprağı da bitirmek ve ondan sonra da 'geri kalan başlıklara da bakarız' diyor."

"SONUÇ ÇIKINCAYA KADAR CENEVRE'DEYİZ"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, "Bütün konuların birbiriyle ilişkili görüşülmesi" mutabakatına sadık kaldığını dile getirerek, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan Kıbrıs Konferansı'na gitmeye ve sonuç üretinceye kadar Cenevre'de kalıp çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Ön şartlarla bir müzakere sürecine kesinlikle onay vermeyeceklerini vurgulayan Akıncı, "Anastasiadis'in tavrı 12 Ocak'ta tüm tarafların imzasıyla açıklanan konferans bildirgesine de aykırıdır. Bu noktada maalesef Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin çabaları bir sonuç vermedi çünkü Anastasiadis bu tavrını sürdürüyor." diye konuştu.





