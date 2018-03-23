taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9757
EURO
4,9186
ALTIN
172,32
PETR
70,5000

Akıncı Üssü davasında arar karar

FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin yürütülen davada ara karar verildi. Tutuklu 13 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 22:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Akıncı Üssü davasında arar karar

Akıncı Üssü davasında arar karar

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada gün boyu sanık avukatlarının tahliye yönünde talepleri alındı.

13 KİŞİ İÇİN ŞARTLI TAHLİYE TALEBİ

Avukatların taleplerinin ardından duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Hakan Tayyare, Abdullah Gencay, Orhan Kahraman, Caner Gökçeoğlu, Hasan Kargın, Tuğrul Cılız, Erhan Balcı, Eray Kızıltaş ve Burhan Yaranç'ın adli kontrol şartı ile tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah Gencay, Orhan Kahraman, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Caner Gökçeoğlu, Tuğrul Cılız, Eray Kızıltaş, Hakan Tayyare, Erhan Balcı, Mustafa Şahin ve Ozan Gülertan'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aralarında Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün de bulunduğu bazı firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına, iade talepleri ve kırmızı bülten müzekkere cevaplarının beklenmesine hükmeden mahkeme, davanın 24 Nisan-1 Haziran 2018 tarihleri arasında görülmesini kararlaştırdı.

TEPKİ GÖSTEREN İKİ SANIK SALONDAN ÇIKARTILDI

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Hasan Balcı yönünden HTS kayıtları hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçundan soruşturma ya da hakkında dava açılan kişiler hususunda HTS analiz raporu düzenlenmesi için, Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığına müzekkere yazılmasını hükmetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi
Tunceli'de düzenlenen operasyonda PKK'nın kullandığı 10 sığınak ve 3 el yapımı paylayıcı ele geçirilerek imha edildi.
İzmir'de uzman erbaşlar yemin etti
Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu.
Afrin'de 3 köy daha teröristlerden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden kurtardı.
Ticari takside 12 kaçak yakalandı
Erzurum'da kaçak göçmenleri taşıyan ve ticari taksi olarak kullanılan bir cipin içerisinden 12 kaçak çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Deyrizor'da kalıcı olmaya niyetli

ABD Deyrizor'da kalıcı olmaya niyetli

92
Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

37
AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

124
Fenerbahçe, Boluspor'dan 6 gol yedi

Fenerbahçe, Boluspor'dan 6 gol yedi

137
ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

121
PKK Sincar'dan çekiliyor

PKK Sincar'dan çekiliyor

102
Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM