Akıncı Üssü sanığı: 100 yıl yatsam da söylemem

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada çapraz sorgusu yapılan darbenin sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz, darbe gecesi Ankara'da kaldığı evin sahibinin ismini "100 yıl geçse bile" açıklamayacağını söyledi.

FETÖ Darbe Girişimi'nin 3 Nolu Sanığı Kemal Durmaz savunmasını yaparken

(Temsili çizim)

"ASKERİYE İÇİNDEKİ ŞAHSIN GECENİN BİR VAKTİ

NE YAPTIĞINI BİLMEM"

"Mahkeme size görüntüler izletti. 'O görüntülerdeki şahsın kendiniz olmadığınızı' söylediniz. Sizce, o kamera görüntüsündeki sivil şahıs, darbenin kontrol noktası olan Akıncı Üssü'nde ne yapıyor?" sorusuna Batmaz, "Askerliğini bile bedelli yapmış, askerlikten anlamayan biriyim. Askeriyenin içindeki şahsın gecenin bir vakti ne yaptığını bilmem." yanıtını verdi.

"Suçsuz olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Size göre Akıncı'daki kamera kayıtlarında bulunan kişi de siz değilsiniz. Madem darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde değildiniz, o zaman neredeydiniz? Kimin evinde kaldınız?" sorusu üzerine Batmaz, "Ben, o gün akşam Ankara'nın merkezinde bir arkadaşımın evinde kaldım. Bu arkadaşın hiçbir şekilde ismini vermem ne kadar önemli olursa olsun." dedi.

"BUNU İNANDIĞINIZ BÜTÜN DEĞERLER ADINA YANITLAR MISINIZ?"

Eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün avukatı Hicabi Durmuş'un "Akın Öztürk ile darbe girişiminin gerçekleştiği 15-16 Haziran'da Akıncı Üssü'nde buludunuz mu? Daha önce kendisiyle bir görüşmeniz oldu mu? Bunu inandığınız bütün değerler adına yanıtlar mısınız?" sorusuna karşılık Batmaz, "Her türlü inandığım değerler adına söylüyorum; Akın Öztürk'ü ben ne gördüm ne duydum ne de herhangi bir şekilde diyalog geçti aramızda." iddiasını dile getirdi.





"100 SENE 100 AY KALSAM DA SÖYLEMEM"

Müşteki avukatlarının, "Bir sene bir aydır hapiste olduğunuzu söylüyorsunuz. Kaldığınız evin sahibi sizin adınıza davanın seyrini değiştirebilir." şeklideki sözleri karşısında Batmaz, "100 sene 100 ay kalsam yine de o arkadaşın ismini söylemem. Ne kadar sorarsanız sorun, ben o arkadaşın ismini vermeyeceğim." karşılığını verdi.

Batmaz, "Tek yumurta ikiziniz var mı? Size tıpa tıp benzeyen birini biliyor musunuz?" sorusunu ise yanıtlamadı.

KEMAL BATMAZ'A 'GÖZLÜK' SORUSU

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 sanık hakkında açılan davada savunmasını tamamlayan Kemal Batmaz, darbe girişimi gecesi üsse hiç gitmediğini ısrarla söylemesi üzerine bir kısım sanık avukatı Şemsettin Altan, "Siz 15 Temmuz'dan sonra hiç gözlük değiştirdiniz mi?" diye sordu. Batmaz bu soruya 'Evet' cevabını verdi.

Avukat Altan Batmaz'a görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığı yönündeki ifadeleri yönünden sorular yöneltti. Avukat, "Görüntülerdeki kişiyi tanımak için mesafe yeterince yakın." değerlendirmesinde bulunduktan sonra Batmaz'a "Sizin aldığınız gözlüğün markası ne?" diye sordu. Batmaz, "Osse" cevabını verdi. Ardından avukatın "Nerden aldınız?" sorusuna Batmaz, "Hatırlamıyorum" karşılığını verdi. "Peki siz 15 Temmuzdan sonra gözlük değiştirdiniz mi?" sorusu üzerine Batmaz, "Evet" dedi. Sorular ve verilen cevaplar sonrasında salondan alkış sesleri yükseldi.