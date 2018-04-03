Akkuyu Nükleer Santrali'nde temel günü

2023 hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla yürüyen Türkiye, nükleer serüveninin ilk somut adımını bugün resmen atacak.

TEMEL ATMA GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle atacak.

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması ve projede yer alacak Türk şirketlerinin ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer getirmesi bekleniyor.

MİLLİ EKONOMİYE DESTEĞİ

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilecek Akkuyu NGS bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak.

Akkuyu NGS projesinin yüzde 35-40'lık kısmında yer alacak Türk şirketlerinin, milli ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer sağlayacağı hesaplanıyor.

İSTANBUL'UN ENERJİ İHTİYACINI TEK BAŞINA KARŞILAYACAK

Mersin'deki Akkuyu NGS 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Ayrıca bölgedeki istihdamı artıracak Akkuyu NGS inşaatında, en yoğun döneminde yaklaşık 10 bin kişi çalışırken, işletme aşamasında ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.

İlk ünitesinin 2023 yılında elektrik üretimine başlaması planlan Akkuyu NGS'nin diğer ünitelerinin de birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor.

Öte yandan, Akkuyu NGS'de çalışmak üzere Rusya'da eğitim alan 248 öğrenciden, 6,5 yıllık eğitim sonunda mezun olan 35'inin bu aydan itibaren projede görev alması bekleniyor.

Hükümetler arası Akkuyu NGS anlaşması Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanmıştı.