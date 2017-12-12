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Akkuyu projesi 13 bin kişiye istihdam sağlayacak

Akkuyu; inşaatının en yoğun olduğu dönemde 10.000 kişiye ve işletme sırasında ise yaklaşık 3500 kişiye iş imkanı sunacak.

AA | 12.12.2017 - 08:00..
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Akkuyu projesi 13 bin kişiye istihdam sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS'nin inşa edileceği alanda incelemede bulundu ve önemli açıklamalar yaptı.

Akkuyu projesi 13 bin kişiye istihdam sağlayacak

13 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK"

Projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, santral ile bölgenin çehresinin güzelleşip, refah düzeyinin büyük ölçüde artacağını söyledi. Dönmez, Rus ve Türk tarafları olarak birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Akkuyu NGS inşaatının en yoğun olduğu esnada yaklaşık 10 bin kişiye ve işletme sırasında ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. Bunun çoğunluğu ise Türk vatandaşı olacaktır." dedi.

Akkuyu projesi 13 bin kişiye istihdam sağlayacak

İLK SİPARİŞLER ALINDI

Lihaçev ise, 2 Aralık'ta birinci ünite reaktör binası temel çukuru çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Söz konusu çalışmaların bir Türk şirketi tarafından gerçekleştiğini ve öngörülen takvim çerçevesinde tamamlandığını bildiren Lihaçev, "Ön değerlendirmelere göre, Akkuyu NGS projesi kapsamındaki çalışmaların yüzde 35-40'ı Türk şirketleri tarafından karşılanabilecek ve bu iş kapsamının parasal karşılığı takriben 6-8 milyar dolar olacaktır. 350'nin üzerinde Türk şirketi, proje kapsamında potansiyel tedarikçi şirketler listesinde yer almak üzere başvuruda bulunmuş olup, bu şirketlerden bazıları NGS alt yapı çalışmaları kapsamında ilk siparişleri almışlardır."

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