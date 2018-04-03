Türkiye’nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atıldı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katılımıyla video konferans yoluyla ilk harcı döküldü.

CUMHURBAŞKANI: TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bugün gerek ülkemizin kalkınması gerekse Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Akkuyu'nun temeli atıldı VİDEO

"AKKUYU TARİHİ BİR ESER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız."









BU PROJE İÇİN PUTİN'LE YAKIN MESAİMİZ OLDU

Erdoğan ayrıca, "Türkiye'nin pek çok yatırım ve eseri gibi ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus makamları ile çok yakın mesaimiz oldu. Sayın başbakanımıza, TBMM başkan ve vekillerine de bu süreçte verdikleri destek için hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden çalışan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza da tebriklerimi iletiyorum. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PUTİN: AKKUYU ÇEVRE DOSTU OLACAK

Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin güvenli ve çevre dostu olacağını söyledi.





YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bayanlar baylar, öncelikle en içten ve kalbi duygularımla sizleri Türkiye'deki ilk güç enerji santralinin inşaatına başlamamızla tebrik etmek istiyorum.

Bu proje son derece değerli ve önemlidir. Bu merasime sadece tanık olmuyor, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım.

Rusya Federasyonu sektörde lider bir ülke. Ekonomik açıdan olumlu teknolojiler uygulanacak. Biz kendi sektörümüzde bu teknolojileri uyguluyoruz. Çevre dostu olacaktır. Bilim ve teknoloji potansiyelini de artıracak. Hem ucuz hem de temiz elektrik enerjisini sağlayacak."

Putin: Akkuyu Nükleer Santrali çevre dostu olacak VİDEO

BERAT ALBAYRAK: BUGÜN TARİHİ BİR GÜN

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Nükleer enerjide yabancı ortaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar yerli kapasitemizin gelişmesine olanak sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki ülkemiz bu teknolojide de dünyayla rekabet edebilir kapasiteye Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu rüyanın gerçeğe dönüşmesinde sizin liderliğiniz ve sahiplenmeniz en önemli rol olmuştur. Sizin liderliğiniz olmasaydı bu proje bir hayal ve hedef olarak kalacaktı. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in gösterdikleri güçlü liderlik ve projeye sundukları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.





Bu güçlü iş birliği ortak bir gelecek için atacağımız adımlara önemli bir referans olacaktır. Emeği geçen tüm eski bakanlarımıza ve 1955'ten bugüne emek vermiş tüm siyasetçi bürokrat ve akademisyenlerimizi saygıyla anıyorum. Hayırlı olsun."