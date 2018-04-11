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AKM içinde yıkım devam ediyor

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki yıkım çalışmaları içeriden görüntülendi.

İHA | 11.04.2018 - 09:35..
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AKM içinde yıkım devam ediyor

AKM’de 13 Şubat’ta başlayan yıkım çalışmaları hızla devam ederken bir yandan hafriyatlar kaldırılıyor.

24 SAAT NÖBET TUTULUYOR

Bina içerisindeki otopark ve baz istasyonlarının tahliyesinin başladığını belirten yetkililer, "Yıkım çalışmaları sırasında 24 saat bina içerisinde nöbet tutuluyor. Çalışmalar 16 kamera ile takip ediliyor. Kısa zaman içerisinde binanın yıkımında sona gelinecek.’’ ifadelerini kullandı.

AKM içinde yıkım devam ediyor FOTO GALERİ

AKM içinde yıkım devam ediyor

2019’un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yapılacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarayı görme imkanı sağlayacak bir restoran yer alacak.

Yıkımı devam eden AKM içeriden görüntülendi VİDEO

AKM içinde yıkım devam ediyor

AKM içinde yıkım devam ediyor

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