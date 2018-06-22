taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.057
USD
4,7230
EURO
5,4846
ALTIN
192,48
PETR
73,0500

Akrabasında otururken evi yandı

Zonguldak'ta balkonda oturan bir aile, evinde çıkan yangını akrabasında otururken komşularından öğrendi.

İHA | 22.06.2018 - 01:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle bir ev kullanılamaz hale geldi. Ev sakinleri ise yangın haberini, komşularından öğrenince yıkıldı.

Akrabasında otururken evi yandı

AKRABASINDA SOHBET EDİYORDU

Dursun G. ve ailesi aynı caddede bulunan bir yakınlarının balkonunda oturduğu sırada komşuları tarafından evlerinin yandığı haberini aldı.

Haberi alır almaz evlerine koşan ailenin dünyası alevleri ve dumanları görünce yıkıldı. Bu sırada olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, evlerinin yandığını gören aile ise sinir krizleri geçirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

2
Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı

Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı

0
Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM