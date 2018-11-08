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Akrabasının cenazesinde tabancayla vurularak öldürüldü

Giresun Görele'de akrabasının cenaze namazına katılan Faik Sinirlioğlu, cami avlusunda husumetlisi H.A tarafından vurularak hayatını kaybetti.

DHA | 08.11.2018 - 16:45..
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Görele Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde bir akrabasının cenaze törenine katılan Faik Sinirlioğlu,  ile aralarında husumet olduğu öne sürülen H.A. arasında tartışma çıktı.

ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. belinden çıkardığı tabancayı Faik Sinirlioğlu'na yönelterek ateş etti. Yaralanan Sinirlioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sinirlioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akrabasının cenazesinde tabancayla vurularak öldürüldü

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